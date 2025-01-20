ABD, TikTok’un fişini çekti

ABD ile sosyal medya platformu TikTok arasındaki savaşta kazanan ABD oldu. ABD Yüksek Mahkemesi'nin cuma günü onayladığı TikTok'un yasaklanmasını öngören yasanın yürürlüğe girmesiyle Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok erişime kapatıldı. Platform, Apple ve Google uygulama mağazalarından da çıkarılırken, ByteDance'a ait diğer uygulamalar da ABD uygulama mağazalarında çevrimdışı ve kullanılamaz duruma getirildi.

RESMEN YASAKLANDI

TikTok yaptığı açıklamada, "ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Lütfen bizi izlemeye devam edin" ifadeleri kullanıldı. ABD'nin yeni başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tiktok'u kurtarın' dedi.