ABD: Türkiye sağduyulu davrandı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barrack, İsrail'in önceki gece Suriye İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Barrack, hava saldırısının gereksiz bir tırmanış teşkil ettiğini söyledi. ABD'nin, İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çalıştığını da vurgulayan Barrack, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, İsrail saldırıları konusunda önceden uyarılmamıştı. İsrail uçağının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gözlemledi. Kendi tepkisini makul bir şekilde hazırlayabilirdi. Neyse ki sağduyu durumun daha da kötüleşmesini önledi."
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