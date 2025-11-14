‘ABD-Türkiye-Suriye çerçevesini belirledik’

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'daki görüşmesini değerlendirdi. Bu haftanın, Ortadoğu'nun yakın tarihinde "dönüm noktası" olduğuna işaret eden Barrack, Trump-Şara zirvesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yapılan toplantıda "ABD-Türkiye- Suriye çerçevesinin bir sonraki aşamasının belirlendiğini" açıklamasını yaptı.