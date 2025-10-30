ABD, Türkiye'nin askeri olarak Gazze'de yer almasını istiyor! "İsrailliler gergin ve şüpheci, çünkü..."

"NETANYAHU'NUN TÜRKİYE'YE YÖNELİK PROVOKATİF AÇIKLAMALARI ÇOK ZARAR VERİCİ"

Türkiye'nin bu güce katılmaya hazır olduğu, ancak İsrail'in Türk askerinin Gazze'ye girmesine karşı çıktığı vurgulanarak ABD'nin İsrail'in tavrına rağmen Türkiye, Katar ve Mısır'ın Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmasını istediğine dikkati çekildi.

ABD'li yetkili, "Türkler Gazze'de anlaşmaya varılmasında çok yardımcı oldular ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamaları çok zarar vericiydi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.