ABD, Türkiye'nin askeri olarak Gazze'de yer almasını istiyor! "İsrailliler gergin ve şüpheci, çünkü..."
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun üst düzey ABD'li kaynaklara dayandırdığı habere göre; ABD'nin Gazze'ye girecek uluslararası güçte Türkiye'nin de yer almasını istediği belirtildi. İsraillilerin gergin ve şüpheci olduğunu ve artık süreci kontrol edemediğini belirten ABD'li yetkili, "Türkler Gazze'de anlaşmaya varılmasında çok yardımcı oldular ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamaları çok zarar vericiydi." ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'ne önümüzdeki haftalarda uluslararası güç konuşlandırılmasına yönelik plan sunması beklenen ABD'nin, Türkiye'nin sürece dahil olmasını ve askeri olarak Gazze'ye girmesini istediği aktarıldı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun üst düzey ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması konusunda, İsrail ve bazı Müslüman ülkelerle hassas görüşmeler yürütüyor.
DİĞER ÜLKELER KARMAŞIK DURUM NEDENİYLE ENDİŞELİ
Süreçte yer alan kaynaklar, ABD'nin bu görüşmelerin ardından, Gazze'ye uluslararası gücün konuşlandırılmasına ilişkin bir plan sunması bekleniyor.
Türkiye, Mısır, Endonezya ve Azerbaycan'ın Gazze'ye asker göndermeye hazır olduğu belirtilen haberde, diğer ülkelerin karmaşık durum nedeniyle bu konuda endişeli olduğu kaydedildi.
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in İsrail'e yaptığı son ziyarette tartışılan ana konunun, Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü olduğu belirtildi.
"İSRAİLLİLER GERGİN VE ŞÜPHECİ"
İsrail'in Hamas'ın silah bırakmayacağını öne sürerek ateşkesi bozma eğilimine işaret edilerek Trump'ın savaşın yeniden başlamasına izin vermeme konusunda kararlı olduğu, fakat bunu uluslararası gücün konuşlandırılmasını aceleye getirip ateşkesin bozulma ihtimaline karşı sağlam adımlarla yapmak istediği ifade edildi.
Habere göre, üst düzey ABD'li bir yetkili, "İsrailliler gergin ve şüpheci. Çünkü artık süreci kontrol edemiyorlar ve ellerinde kozları yok." dedi.