ABD uçak gemisinde psikolojik kriz: 8 denizci intihar girişiminde bulundu

The Hill gazetesi, ABD Donanma Sekreter Vekili Hung Cao'nun Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand'e gönderdiği 4 sayfalık mektuba ulaştı.

Buna göre Hung Cao, mektupta İran'a karşı yaklaşık 9 ay görev yapan USS Abraham Lincoln gemisindeki denizcilerin görev süresinin uzunluğu sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti.