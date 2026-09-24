ABD uçak gemisinde psikolojik kriz: 8 denizci intihar girişiminde bulundu
ABD Donanma Sekreter Vekili Hung Cao, USS Abraham Lincoln’de yaklaşık 250 gün aralıksız görev yapan personelin uzun görev süresi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını bildirdi. Cao’nun Senatör Kirsten Gillibrand’e gönderdiği mektuba göre gemideki 8 denizci intihar girişiminde bulundu.
The Hill gazetesi, ABD Donanma Sekreter Vekili Hung Cao'nun Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand'e gönderdiği 4 sayfalık mektuba ulaştı.
Buna göre Hung Cao, mektupta İran'a karşı yaklaşık 9 ay görev yapan USS Abraham Lincoln gemisindeki denizcilerin görev süresinin uzunluğu sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti.
PERSONELİN PSİKOLOJİK DURUMU TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU
Yaklaşık 250 gün aralıksız görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.
USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaşmasının ardından USS Abraham Lincoln, bölgeden ayrılmıştı.