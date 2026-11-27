ABD, UCM savcısını dijital dünyadan sildi
ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılarına yönelik insanlık dışı yaptırımları sürüyor. İsrail'i korumak için çok sayıda UCM savcısına çağdışı yaptırımlar uygulayarak bezdirmek isteyen Washington yönetiminin Afganistan ile ilgili davada da aynı yönetimi yaptığı ortaya çıktı. Al Jazeera'nin haberine göre son kurban Kimberly Prost oldu. Prost, Kanadalı bir hukukçu ve 11 Mart 2018'den bu yana UCM hâkimi olarak görev yapıyor. Yaptırım gerekçesi, Afganistan'daki savaş suçları soruşturmasının önünü açan yargı kararında görev almasıydı. Habere göre Savcı Prost'un telefonunda hiçbir uygulama açılmıyor, Google Maps bile kesilmiş durumda ve aynı zamanda ne kredi kartlarını kullanabiliyor ne de online bankacılık yapabiliyor.
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