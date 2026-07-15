ABD UCM’yi hedef aldı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) etkisini zayıflatmayı amaçlayan ve yeni yaptırımlar ile kapsamlı bir kampanya başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada girişimin, UCM'nin "ABD'nin egemenliğini tehdit etme yeteneğini sistematik olarak etkisiz hale getirmek" amacıyla hükümetin tüm birimlerinin katılımıyla yürütüleceği vurgulandı. Açıklamada, yabancı ülkelerle yürütülecek diplomatik temaslarda UCM'nin oluşturduğu risklerin vurgulanacağının ve ülkelerin mahkemeden çekilmelerinin isteneceğinin altı çizildi. Başkan Trump, UCM'nin ABD'yi ve İsrail gibi yakın müttefiklerini "hedef aldığını" ileri sürmüştü.