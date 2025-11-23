ABD-Ukrayna İsviçre’de masaya oturacak

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik barış planının yankıları sürüyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, "barış planının" ilerleyen günlerde İsviçre'de görüşüleceğini bildirdi. Umerov, ABD heyeti ile bir araya geleceklerini kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise görüşmelere katılacak Ukrayna heyetini resmen onayladı. Zelenski, bu planın Ukrayna için "ağır" maddeler içerdiğini bildirmişti.