ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek

Gün içinde basına konuşan ABD'li yetkililer, Washington'un Almanya ile diplomatik bir anlaşma kapsamında Ukrayna'ya tank tedarik etmeye meyilli olduğu belirtmişti.

Buna göre, Almanya'nın kendi envanterinden Leopard tanklarını Ukrayna'ya vermesi ve Polonya ile diğer devletlerin de ellerindeki Alman yapımı tankları Ukrayna'nın kullanımına sunmalarını onaylaması karşılığında ABD de Ukrayna'ya M1 Abrams tankları sağlayacak.

ABD yönetimi bakım, idame ve eğitimleri gerekçe göstererek Abrams tanklarının Ukrayna'ya verilmesinin şu aşamada uygun olmadığını öne sürüyordu.

Ancak ABD medyasına konuşan yetkililer Washington'un bu pozisyonunun 17 Ocak'ta Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Sholz arasındaki telefon görüşmesinde değiştiğini öne sürdü.