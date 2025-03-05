ABD Ukrayna’ya istihbarat desteğini kesti

CIA Direktörü John Ratcliffe çarşamba günü Fox Business'tan Maria Bartiromo'ya, geçen cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerginliğin ardından ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat desteğini ve silah sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

Ratcliffe, Zelenskiy'in Trump'a yazdığı mektubun ardından, ikili arasındaki gerginliğin en kısa sürede azalacağı yönündeki umudunu dile getirerek, Ukrayna ile barışa yönelik çalışma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

CIA Direktörü, "Ukrayna ile omuz omuza çalışacağımızı düşünüyorum, oradaki saldırganlığı geri püskürtmek ve dünyayı barış görüşmelerinin ilerlemesi için daha iyi bir yere getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir ABD askeri yetkilisi, Ukrayna'nın gözetleme için ABD istihbaratına bağımlı olduğunu ve Washington'un şimdiden, hava savunması da dahil olmak üzere hem saldırı hem de savunma operasyonlarını etkileyebilecek bazı istihbarat paylaşımlarını kısıtladığını bildirdi.