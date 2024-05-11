ABD Ukrayna’ya yeni yardım paketini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı dün Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni silah ve teçhizat paketi duyurdu. Yapılan açıklamada yeni paketin içerisinde, Patriot hava savunma sistemleri ile karadan havaya füze sistemleri, Stinger uçaksavar sistemleri, yüksek mobiliteli topçu roket sistemleri, zırhlı araçlar, tank ve silah mühimmatı ile çok sayıda askeri teçhizatın yer aldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken yapılacak silah yardımı ile ilgili , "Bugün ABD, Ukrayna'nın cesur halkını desteklemek için 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketini duyurdu. ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelede Ukrayna'nın yanında olmayı sürdürecek" dedi.

"ABD, UKRAYNA'YI DESTEKLEME KONUSUNDA LİDER KONUMDA"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni açıklanan paket ile ilgili teşekkürlerini dile getirerek, "Joe Biden'a minnettarım. Bu zamanında ve hayati önem taşıyan ABD yardımı, sivil hayatların kurtarılmasına ve ön saflardaki Ukraynalı savaşçıların güçlendirilmesine yardımcı olacak. Bu aynı zamanda şehirlerimizi ve topluluklarımızı Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapı ve enerji tesislerine yönelik devam eden hava terör saldırılarına karşı daha iyi korumamıza da olanak tanıyacak. ABD, Ukrayna'yı destekleme konusundaki liderlik rolünü sürdürüyor ve bu, tarihi bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.