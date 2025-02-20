ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı duyurdu: Macron ve Starmer Washington'a gitmeye hazırlanıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ABD’yi ziyaret etme kararı aldı. Gelecek hafta yola koyulacakları bildirildi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Waltz, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma çabalarının ele alınacağını kaydederek, "Tüm taraflarla iletişim halindeyiz. Sonraki adımda, daha detaylı görüşmeler için teknik ekipler devreye girecek" dedi.