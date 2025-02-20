ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı duyurdu: Macron ve Starmer Washington’a gitmeye hazırlanıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Waltz, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma çabalarının ele alınacağını kaydederek, "Tüm taraflarla iletişim halindeyiz. Sonraki adımda, daha detaylı görüşmeler için teknik ekipler devreye girecek" dedi.