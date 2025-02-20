ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zelenskiy’e yüklendi!

Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gündemi değerlendiren Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yüklendi. Waltz, 3 yıldır süren savaşın hiç başlamaması ve bugünlere gelmemesi gerektiğini belirterek, savaşın bu kadar uzamasında Ukrayna yönetiminin büyük rolü olduğunu savundu. ABD Başkanı Trump'ın tek amacının savaşı sona erdirmek olduğunu ifade eden Waltz, savaşın bitmesinin tüm tarafların lehine olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yüklenen Waltz, "Başkan Trump, Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden ve bu fırsatı değerlendirmeye yanaşmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içinde. Zelenskiy eninde sonunda bu noktaya gelecektir ve umarım bu hızlı bir şekilde gerçekleşir." değerlendirmesini yaptı. Kiev yönetiminin ABD'nin bugüne kadarki destekleri karşısında yeterince "minnettar" olmadığını söyleyen Waltz, "Başkan Trump'ın Zelenskiy'ye karşı duyduğu hayal kırıklığı çok yönlü. Ukrayna'nın, Amerikan vergi mükelleflerinin ve Başkan Trump'ın ilk döneminde yaptıklarına ve o zamandan bu yana yaptıklarımıza derin bir takdir göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla Kiev'den gelen bazı söylemler, açıkçası Başkan Trump'a yönelik hakaretler kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı.