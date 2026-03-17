ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü’nden çarpıcı istifa mektubu: “Bizi savaşa İsrail soktu”
ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, ABD/İsrail’in İran’a saldırılarının ardından tepki göstererek istifasını sundu. İran’daki savaşı vicdanen destekleyemeyeceğini ve İran’ın yakın bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Kent, savaşı İsrail ve güçlü Amerikan lobisinin baskıları nedeniyle başlatıldığını iddia etti.
Kent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına tepkisini ortaya koyduğu mektup paylaştı.
"İSTİFA ETMEYE KARAR VERDİM"
Mektubunda, eski bir asker olduğu ve eşini de terör örgütü DEAŞ'la mücadelede kaybettiğini vurgulayan Kent, "Uzun düşünmelerden sonra, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden istifa etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.
"İRAN'DAKİ SAVAŞI VİCDANEN DESTEKLEYEMEM"
Kent, "İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem." değerlendirmesinde bulunarak, İran'ın ABD ulusu için yakın bir tehdit oluşturmadığı halde ülkesinin, "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle" bu saldırıları başlattığı yorumunu yaptı.ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent, mektubunda şunları kaydetti: "Bu yönetimin başlarında, yüksek rütbeli İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili üyeleri, 'Önce Amerika' platformunuzu tamamen baltalayan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duyguları eken bir dezenformasyon kampanyası yürüttü.