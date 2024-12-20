ABD, Uluslararası Af Örgütünün İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediğine ilişkin raporuna katılmadı

Sözcü Yardımcısı Patel, günlük basın toplantısına gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Patel, Uluslararası Af Örgütünün İsrail'i soykırımcı olarak nitelediği raporuna ilişkin, "Böyle bir raporun sonuçlarına katılmıyoruz. Geçmişte olduğu gibi şimdi de soykırım iddialarını asılsız bulmaya devam ediyoruz." dedi.

Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum örgütlerinin "hayati rolünü" kabul ettiklerini belirten Patel, "Bu terimin (soykırım) burada geçerli olduğuna inanmıyoruz." diye konuştu.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, "İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım suçu işlediği"ni belirttiği raporunu 5 Aralık'ta yayımlamıştı.

ESED REJİMİNİN SİVİLLERE YAPTIĞI İŞKENCELERE DEĞİNDİ

Patel, Esed rejiminin suçlarının soruşturulması konusunda ABD'nin tutumunun sorulması üzerine, "Esed rejimi, Suriye'de uzun zaman insanları gözaltına aldı, yok etti, işkence edip öldürdü." ifadesini kullandı.

Rejimin düşmesini "temel bir adalet eylemi" olarak değerlendiren Patel, "Bu, uzun süredir acı çeken Suriye halkının ülkeleri için daha iyi bir gelecek inşa etmesi için tarihi bir fırsat anıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Patel, Suriye'den kaçtığı için Esed'in işlediği suçlara ilişkin pratik olarak bir soruşturmanın "nasıl yürütüleceği" konusundaki zorluğa dikkati çekti.

Suriye'nin geleceğine odaklandıklarını söyleyen Patel, Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve İsrail dahil "Suriye'nin komşularını desteklemek için bir altyapı kurmak istediklerini" kaydetti.