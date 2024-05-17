ABD un göndermesin İsraıl’ı durdursun

Katil İsrail'in 224 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 35 bin 303'e çıktı. Dünyanın gözü günlerdir İsrail'in kara saldırılarına başladığı Refah bölgesinde. Ancak siyonist rejim arka planda Cibaliye Mülteci Kampı ve Batı Şeria'da da büyük bir yıkım yapıyor. Refah'tan kaçanların sığındığı Deri Al Balah'taki insani kriz de gün geçtikte derinleşiyor. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tam destek veren ABD yönetimi ise dün insani yardımlar için kurduğu geçici limanı faaliyete geçirdi. CENTCOM'un açıklamasına göre Gazze'ye "insani yardım" taşıyan TIR'lar, limandan çıkmaya başladı.Liman üzerinden hiçbir ABD askerinin karaya çıkmadığı belirtilen açıklamada, bunun, "Gazze'deki Filistinli sivillere ek yardım sağlamak için devam eden çok uluslu bir çaba olduğu" ve belirli ülke ve insani yardım kuruluşları tarafından bağışlanan yardımları içerdiği kaydedildi. Al Jazeera kanalının görüştüğü Filistinliler ise ABD başta olmak üzere İsrail'in soykırımını izleyen ve destekleyen ülkelere seslendi. Gazzeliler "ABD bize bir çuval un göndereceğine, kıtlığa ve katliama sebep olan İsrail'i durdursun. İhtiyacımız olan yiyecekten çok ateşkes. Kendi hayatımıza kendimiz karar verelim" dedi. Uluslararası yardım kuruluşları da ABD'nin kurduğu geçici limanın Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçların karşılanmasında çok yetersiz ve etkisiz kalacağına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre İsrail'in karadan yardımlara izin vermesinin yanı sıra koşulsuz ateşkes şart.Güney Afrika'nın başvurusu ile dün Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Refah'a saldırılarını sonlandırması davası görüldü. Ancak Refah katlimlarına devam İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı da yerle bir ediyor. Middle East Eye sitesine göre Cibaliye'deki dükkânları, restoranları ve yerleşim yerlerini yıktılar. İzzeddin el-Kassam Tugayları da kampın doğusunda İsrail askerlerini hedef aldı.Dünyanın görmezden geldiği bir diğer katliam adresi Batı Şeria oluyor. İsrail işgalci güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 806 binayı havaya uçurdu, 492 Filistinliyi katletti, 8 binden fazla kişiyi tutukladı ve 37 kilometrekarelik alanı daha işgal etti.DSÖ'YE göre Gazze'ye 6 Mayıs'tan bu yana hiçbir sağlık yardımı ulaştırılamıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgeye en az bir haftadır hiçbir gıda ve ilaç da sokulamıyor. Refah'tan yeniden sürgün edilenlerin sayısı da 700 bini geçti. Bu kişiler halihazırda binlerce kişinin sığındığı Deir Al Balah'a gidiyor. Burada da insani kriz tamamen konttolden çıkıyor.KampüslerdeFilistin'e destekler sürüyor. The Intercept internet sitesine göre üniversite yönetimlerinin baskılarına maruz kalan bazı akademisyenlerin kurumlarından uzaklaştırma, sözleşmelerinin yenilenmemesi ve görevlerine son verilmesi gibi durumlarla karşılaştığını belirtti. Gazze'ye destek söylemlerinde bulunan akademisyenlerin işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.İsrail'in saldırıları devam ederken dünyadaki üniversite öğrencileri gibi Türkiye'deki üniversite öğrencileri de sessiz kalmıyor. Bugün 26 üniversiteden öğrenciler saat 17.45'te Beyazıt Meydanı'nda izzetli Filistin halkının haklı direnişine destek olmak için toplanıyor.