ABD, Ürdün için kesenin ağzını açtı: 845 milyon dolarlık destek

"ABD, ÜRDÜN'ÜN BÜTÇESİNE DÜZENLİ OLARAK DESTEK SAĞLAYACAK"

ABD'nin Ürdün'e 845,1 milyon dolar hibe etmesini öngören anlaşmanın Ürdün'ün 2023 yılı bütçesine dahil edildiğini ve ABD'nin Ürdün'e verdiği yıllık ekonomik yardım programının bir parçası olduğunu belirten Tukan, anlaşma kapsamında, ABD'nin Ürdün'ün bütçesine düzenli olarak destek sağlayacağını söyledi.

ABD ile Ürdün, Eylül 2022'de imzaladıkları bir mutabakat zaptıyla, ABD'nin 2023-2029 yılları arasında Ürdün'e yıllık 1,45 milyar dolar mali destek sağlayacağını taahhüt etmişti.