ABD üretimi THAAD bataryasının özellikleri ortaya çıktı: İsrail’i korumak için kullanacaklar

İŞTE SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

THAAD, Amerikan Lockheed Martin üretimi hem atmosfer içinden hem de atmosfer dışından gelen balistik füzeleri engellemek için tasarlanan, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemi.

Sistem, yüksek irtifa koruması, batı ülkeleri ve İsrail tarafından kullanılan diğer hava savunma sistemleriyle entegre çalışabilmesi ve hedef tespit radarının uzun menziliyle öne çıkıyor.

Kısa ve orta menzilli balistik füzelere karşı tam, uzun menzilli balistik füzelere karşı kısıtlı yetenekleri olan THAAD, patlayıcı madde içeren başlık yerine imha için kinetik vuruş (Hit-to-Kill) teknolojisini kullanıyor.

Sistem terminal safhasındaki füzelere karşı etkili ancak atmosfer dışında yörüngede ilerleyen füzeleri de imha edebiliyor.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip her bir THAAD bataryası, beş ana bileşenden oluşuyor: Önleyici füzeler, fırlatıcılar, radar, ateş kontrol ünitesi ve destek ekipmanları.

Bir THAAD bataryası 95-100 kişi tarafından işletiliyor, her biri 8 fırlatıcı taşıyabilen 6 adet tekerlekli araca monteli fırlatıcı ünite ile 48 önleme füzesi, bir hedef tespit radarı ve haberleşme teçhizatını içeriyor.

Sistemde kullanılan AN/TPY-2 radarı, hedef tespiti için X-band, 8-12 GHz arası radyo dalgaları kullanıyor ve yüksek hassasiyeti ile yüksek güç çıkışı sayesinde uzun mesafelerden küçük cisimleri tespit edebiliyor. Modüler tasarımıyla taşınması ve konuşlandırılması nispeten kolay.

Önleyici füzelerin her biri 900 kilogram ağırlığında, 6,17 metre uzunluğunda ve itici füze 34, vuruş başlığı ise 37 santimetre çapında, başlıkta kızılötesi güdüm sistemi de bulunuyor.

Füze saniyede 2,8 kilometre, ses hızının 8,2 katı hızla hedefe yöneliyor.

200 kilometre menzili bulunan sistem 150 kilometreye kadar irtifadaki hedefleri imha edebiliyor.

Sistem, ABD'nin Patriot ve Aegis gibi hava savunma sistemleri, F-35 savaş uçakları ve gemilerle entegre çalışabiliyor.