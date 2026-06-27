ABD üsleri yerle bir

Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ), uydu görüntülerine dayandırdığı haberine göre, en az 20 ABD askeri üssündeki tahribatı belgeledi. Görüntülerde İran'ın saldırılarında Bahreyn'in Manama kentindeki Beşinci Filo karargâhında en az 12 bina ve 2 uydu haberleşme terminalinin kullanılamaz hale geldiği kaydediliyor. Yeniden inşa maliyeti yaklaşık 400 milyon dolar olarak hesaplandı. Pentagon hasarı kamuoyuyla paylaşmazken, ABD şimdi Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki varlığını azaltmayı, bazı üsleri İran menzili dışına taşımayı değerlendiriyor. Öte yandan ordunun azalan mühimmat stoklarının kısa vadede yenilenemeyeceği öne sürüldü. İsrail de olası konuşlanma noktaları arasında.

HÜRMÜZ TAHLİYE PLANI ASKIDA

Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11 bin denizciyi tahliye etmek için duyurduğu planı askıya aldı. Singapur bayraklı bir gemi Umman Limanı yakınlarında saldırıya uğradı. ABD basını saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini belirtiyor. Gemi hasarlı ancak mürettebat sağ. Öte yandan, İran planın güzergâhını "kabul edilemez ve ülke için son derece tehlikeli" olarak nitelendirmişti.