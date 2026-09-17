ABD üslerinde ağır yıkım
ABD basını, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucu ABD'nin Ortadoğu'daki mevzilerinde ortaya çıkan hasarı gözler önüne serdi. CBS News, ABD ordusunda aktif olarak görev yapan askerlerin gönderdiği fotoğrafları yayımladı. Yayımlanan bir fotoğrafta, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik İran saldırıları sonucu Boeing E-3 tipi bir uçağın aldığı hasar yansıtılıyor ve uçağın paramparça olduğu görülüyor. Aynı üsten paylaşılan diğer fotoğraflarda ise hasar gören binalar ve kışlalar yer alıyor. Başka karelerde ise Kuveyt'teki Buehring Kampı'na yönelik saldırı sonucu kışla ve araçların aldığı hasar gözler önüne seriliyor. ABD'li asker, "Bu üsleri savunmuyoruz. Sadece yok olmalarını izliyoruz" dedi.
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