ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu’ya konuşlandığını açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini Ortadoğu'ya göndermesi ve Körfez ülkeleriyle ortak askeri tatbikat başlatmasına değinen Bekayi, İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceğini belirterek, "Uzun süredir bir hibrit savaşla karşı karşıyayız. 12 günlük savaşın ardından her gün yeni iddialar ve tehditlerle karşılaşıyoruz. Bölge ülkeleri her türlü istikrarsızlığın bulaşıcı ve belirli hedefleri olduğunu çok iyi biliyor. Uluslararası hukuka inanan her ülke, ABD'nin çarpıtmalarına karşı net bir tutum almalıdır. İran kendi kabiliyetlerine güveniyor ve Haziran ayında yaşanan tecrübeyi hafızasında taşımaktadır. İran, her zamankinden daha güçlüdür ve her türlü saldırıya karşılık verecektir" dedi.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ TEK BİR SANİYEYİ BİLE BOŞA HARCAMIYOR"

ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesini "güç gösterisi" olarak nitelendiren Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler. Bu yüzden bölge ülkeleri yanlış hesaplamaların önüne geçmeye çalışmaktadır" şeklinde konuştu.