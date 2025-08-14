ABD üssünde buluşacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın yapacağı görüşmeye ilişkin medyanın yaklaşımını eleştirdi. Trump, "Putin ile yapacağım görüşme hakkında medya çok haksız davranıyor" ifadesini kullandı. Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ise Trump'ın, Putin ile yapacağı görüşmeden sonuç alamaması halinde "Rus ekonomisini çökertmeye" çalışacağı ve Ukrayna'ya NATO ülkeleri aracılığıyla silah akışını sürdüreceği öne sürüldü. CNN'in haberine göre ise Putin ile Trump, Anchorage'ta bulunan Elmendorf-Richardson Birleşik Askeri Üssü'nde bir araya gelecek.