ABD üssüne dron saldırısı: 3 ölü, 25 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırıma tepki olarak, en büyük destekçisi ABD'nin Ortadoğu'daki üslerine düzenlenen saldırılar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün Ürdün'ün kuzeydoğusundaki bir üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 askerin de yaralandığını açıkladı. ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu öne sürülürken, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana üslere düzenlenen 158'den fazla saldırıda ilk kez ABD askerlerinin öldüğü vurgulandı. CENTCOM'un açıklamasını yalanlayan Ürdün hükümeti ise saldırının kendi topraklarında değil, Suriye tarafındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurdu. ABD askerlerinin konuşlandığı Tenef Üssü, Suriye- Irak-Ürdün üçgeninde yer alıyor. Saldırılarla ilgili İran'ı hedef gösteren ABD Başkanı Joe Biden, şu ifadeleri kullandı: "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz."