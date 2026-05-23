ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri: Yeşil kart almak isteyenler yalnızca kendi ülkelerinden başvuru yapacak

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kart başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.

"YABANCILAR YEŞİL KART BAŞVURULARINI ZORUNLU DURUMLAR DIŞINDA YALNIZCA KENDİ ÜLKELERİNDEN YAPABİLECEK"

Açıklamada, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancıların kalıcı olarak ikamet edebilmeleri için yeşil kart başvurularını zorunlu durumlar dışında yalnızca kendi ülkelerinden yapabilecekleri belirtildi.

Söz konusu kararın "sistemdeki boşluklardan faydalanılmasını" önlemek için alındığı aktarılan açıklamada, bu sayede, kalıcı oturum izni reddedilen kişilerin ülkede yasa dışı şekilde kalmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

"TURİSTİK ZİYARETLER YEŞİL KART SÜRECİNİN İLK ADIMI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİDİR"

Öğrenci, geçici çalışma ve turist vizesine sahip kişilerin ülkeye kısa süreliğine ve belirli bir amaçla geldiği kaydedilen açıklamada, "Sistem, (bu kişilerin) ziyaretleri sona erdiğinde ülkeden ayrılmaları için tasarlanmıştır. Ziyaretleri, Yeşil Kart sürecinin ilk adımı olarak değerlendirilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör