ABD ve Avrupa ikiyüzlülüğe doymadı

Batı, yarım ağızla İsrail'in uluslararası hukuku çiğnediğini dile getiriyor. Ama diğer taraftan Tel Aviv yönetimine her türlü desteği sağlıyor.AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik missilleme saldırılarının "uluslararası hukuku ihlal etmiş olabileceğini" söyledi. AB içerisinde birçok ülke Filistin'e maddi yardım desteğini kesti.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, Gazze'deki ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Ancak BM katliamı durdurmak için yeterli çaba sarf etmiyor.ABD tarafı bir yandan Gazzeli sivillere 'güvenli geçiş' sağlanması konusunda İsrail ve Mısır ile görüştüğünü söylüyor. Ancak aynı ABD, İsrail'e katliam silahları taşıyor. ABD askeri teçhizatını taşıyan ilk uçağın İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'ne ulaştığı kaydedildi.Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken dünyanın dört bir yanında da Filistin'e destek gösterileri yapılıyor. Ancak Batı, Filistin ile dayanışma amacıyla yapılması planlanan gösterileri yasaklayarak ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan Filistin'le dayanışma mitingine kamu güvenliği gerekçesiyle izin verilmedi. Fransa'nın Lyon kentinde de valilik, Filistin'e destek gösterisine izin vermemişti. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ise normalde meşru olan Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, "terör eylemlerini övmek amacıyla" yapıldığında yasal olmayabileceğini belirtti. Öte yandan, Danimarka ve İsveç, Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarını askıya aldı.