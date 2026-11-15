ABD ve Avrupa'da kriz üstüne kriz
Avrupa genelinde son haftalarda peş peşe süpermarketlere siber saldırılar, uçuşları aksatan bomba ihbarları ve şüpheli sabotaj olayları güvenlik endişelerini artırırken öndeki gün ABD'de yaşanan hava kaosu yine siber saldırıyı akıllara getirdi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen kritik bir iletişim arızası nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurdu. Uçuşları durdurma emri nedeniyle yapay zekâ saldırısından eski sistem arızasına kadar birçok iddia ortaya atıldı. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise "Bu yeni bir 11 Eylül değil" açıklamasında bulundu. Yaklaşık 4 saatlik bir aranın ardından yasak kaldırılırken yetkililer, kararın telekomünikasyon kesintisi nedeniyle alındığını belirtti. Yasak, 25 yılın en uzun süreli kalkış yasağı olarak kaydedildi. Öte yandan, İngiltere'de ABD askeri unsurlarının bulunduğu Lakenheath Hava Üssü yakınlarında şüpheli dron tespit edilmesi üzerine ABD personeline sığınaklara geçme talimatı verildi.
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