ABD ve Azerbaycan arasında telefon görüşmesi: Barış ve istikrar için teşekkür edildi

Azerbaycan ile ABD arasında stratejik ortaklığa ilişkin belgenin imzalanması "tarihi olay" olarak nitelendirildi.

Azerbaycan-ABD ilişkilerinin niteliksel olarak yeni ve yüksek bir seviyeye ulaştığı, stratejik nitelik taşıdığı ve bunun da geniş bir bölgede barış ve istikrara katkı sağladığı vurgulandı.

Aliyev, G20'ye davetinden dolayı Trump'a teşekkür ederek, daveti Azerbaycan'a yönelik olumlu yaklaşımın göstergesi olarak değerlendirdi.

Görüşmede, Azerbaycan ile ABD arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin bundan sonra da başarılı şekilde gelişeceğine ilişkin güven ifade edildi.