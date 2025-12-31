ABD ve BAE’den telefon diplomasisi: Yemen’deki gelişmeler masada

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, ülkesinin ABD ve diğer ortaklarıyla birlikte bölgede kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yürütülen çalışmalara sarsılmaz biçimde bağlı olduğunu ifade etti.

BAE resmi ajansı WAM'a göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid'i arayarak telefonda görüştü. Görüşmede, Yemen'de yaşanan gelişmelerin yanı sıra Gazze Şeridi 'ndeki son durum da masaya yatırıldı. Taraflar, bölgesel güvenliği yakından ilgilendiren başlıklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

YEMEN'DEKİ DURUM

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE'ye, Yemen'in talebi doğrultusunda ülke topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine" işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

Aden merkezli meşru Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

BAE ise Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini feshettiğini açıklamıştı.