ABD ve BM, Suriye’deki uzlaşmadan memnun

Suriye'nin yeni yönetimi ile terör örgütü YPG'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart'ta yapılan anlaşmanın yankıları sürerken ABD ve Birleşmiş Milletler'den (BM) "Memnunuz" açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti. ABD'nin güvenilir bir siyasi geçişi desteklediği ifade edildi.

İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan açıklamada ise "Bu anlaşma, artan istikrarın ve birçok Suriyeli için daha iyi bir geleceğin yolunu açabilir. Tarafları uygulama üzerinde çalışmaya teşvik ediyoruz ve desteklemeye hazırız" denildi.

İŞGALCİ BAKAN ŞARA'YI TEHDİT ETTİ

İŞGALCI İsrail, şimdi de Suriye yönetimini tehdit etti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "(Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara) Culani her sabah, Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail ordusunun kendisini Hermon'un zirvesinden izlediğini görecek ve bizlerin burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde, Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı arkadaşlarının tehditlerinden korumak için bulunduğumuzu hatırlayacak" dedi.