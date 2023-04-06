ABD ve Çin arasında büyük gerilim! ’Yanlış ve tehlikeli yol’

Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ing-wen, "Tayvan'ın, Tayvan halkının özgür ve açık bir toplumda gelişmeye devam edebileceği barışçıl statükoyu savunma konusundaki kararlılığını yineledim. ABD'nin Tayvan'a yönelik güçlü destekleri beni yüreklendirdi. Meclis Başkanı McCarthy'ye ve tüm Amerikalı dostlarımıza teşekkür ederim. Birlikte durduğumuzda hepimiz daha güçlüyüz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı söz konusu görüşmeye tepki gösterdi.

"TAYVAN'I KULLANMAKTAN VAZGEÇİN"

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Tayvan ile gayri resmi ilişki sürdüreceği sözünü yerini getirmediği vurgulandı. Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan ile sadece gayri resmi ilişkilerini sürdüreceğine dair açıkça söz vermiştir. Ancak, uzun bir süre boyunca taahhütlerini ihlal etmiş, Tayvan ile resmi alışverişler, Tayvan'a silah satışı, askeri bağlantılar ve Tayvan'ın uluslararası alanını genişletmesine yardımcı olma konusunda çizgiyi aşmaya ve kışkırtmaya devam etmiştir. Çin, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için kararlı ve güçlü tedbirler alacaktır. ABD tarafını bir kez daha tek Çin ilkesine uymaya, ABD ile Tayvan arasındaki her türlü resmi alışverişi derhal durdurmaya, maddi ilişkileri geliştirmeye son vermeye, Tayvan Boğazı'nda gerilim yaratmaya son vermeye, Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmaya son vermeye, yanlış ve tehlikeli yolda daha fazla ilerlememeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.