ABD ve Çin arasında tarihi uzlaşı! Ticaret savaşı geride mi kalıyor? 30 milyar dolarlık anlaşma

Beyaz Saray tarafından paylaşılan bilgilere göre, iki lider, mayıs ayında Pekin'de gerçekleştirilen zirvede oluşturulan ABD-Çin Ticaret Kurulu ve ABD-Çin Yatırım Kurulu'nun hükümetler arası temel mekanizmalarını faaliyete geçirdi.

İki ülke, Ticaret Kurulu kapsamında, her iki yönde 30 milyar dolarlık hassas olmayan mal için daha elverişli tarife uygulamasına yönelik tavsiyeler üzerinde mutabakata vardı.

Ticaret Kurulu ayrıca tarım sektöründeki pazara erişim engellerinin ele alınmasına odaklanan bir çalışma grubu oluşturdu.

ABD'nin ihracatı açısından söz konusu mallar arasında tarım ürünleri, balık ve deniz ürünleri, tomruk ve ahşap ürünleri, kozmetik ürünleri ve tıbbi cihazlar, ithalatı açısından ise küçük ev aletleri, oyuncaklar, tatil dekorasyonları ve çocuk oto koltukları gibi tüketici ürünleri yer aldı.

Ayrıca Çin'in 2027'de ve 2028'de ABD'den en az 10 milyon metrik ton kömür ithal edeceği bilgisi verildi.

ABD ve Çin'in nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerle ilgili tedarik zinciri eksikliklerine ilişkin ABD'nin endişelerini gidermek için çalışmayı sürdürürken, sevkiyat seviyelerinin uygun düzeylere getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

ABD-ÇİN SÜPER ZEKA DİYALOĞU KURULDU

Öte yandan iki lider, ilgili gelişmekte olan teknolojileri tanımlamak için "yapay zeka" yerine "süper zeka" teriminin kullanılmasını kararlaştırdı.

İki ülke, söz konusu teknolojiye ilişkin risk ve faydalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere ABD-Çin Süper Zeka Diyaloğu'nu kurdu. Bir sonraki görüş alışverişinin kasım ayına kadar yapılmasının planlandığı kaydedildi.

ABD ve Çin ayrıca süper zeka kaynaklı olaylar için ikili bir iletişim kanalı oluşturma konusunda anlaştı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör