ABD ve Çin arasında Tayvan krizi! Guterres’ten flaş açıklama: Pozisyonumuz çok net

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, 29 Temmuz'da doğu Ukrayna'daki Elenovka kasabasında düzinelerce Ukraynalı mahkumun öldürülmesi ve yaralanmasını araştırmak için "gerçeği bulma komisyonu" kurulduğunu duyurdu.

Genel Sekreter, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde 29 Temmuz'da "Elenovka kasabasında meydana gelen olaylarla ilgili Rusya Federasyonu ve Ukrayna'dan talep aldım." dedi.

Guterres, "Suç soruşturması yapma yetkim yok ancak sonuç bulma misyonu başlatma yetkim var. Bana verilen yetkiler doğrultusunda bu olaylarla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına karar verdim." diye konuştu.

Komitenin oluşturulmasına ilişkin görev tanımları üzerinde yakında anlaşmaya varılacağını umduğunu dile getiren Guterres, "Bu konuyu çok ciddiye aldığını ve komisyonun çalışmalarını başlatmak için aktif olarak çalıştığını" vurguladı.

29 Temmuz'da Rus destekli Donetsk ayrılıkçıları, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki bir hapishaneyi bombalaması sonucu Mariupol kentinde yakalanan 53 mahkumun öldürüldüğünü duyurmuş, bu iddia bir gün sonra Rusya'nın BM misyonu tarafından Güvenlik Konseyi'nde dile getirilmişti.

TAYVAN KONUSUNDA BM KARARLARINA ATIF YAPTI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin salı günü Tayvan'a yaptığı ziyaretin arka planında Çin ile ABD arasında tırmanan gerilim konusundaki tutumunun BM kararlarının gerektirdiği şekilde olduğunu yineledi.

Genel Sekreter, "Pozisyonumuz çok net. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarına ve 'tek Çin' ilkesine bağlıyız ve her gün takip ettiğimiz yaklaşım bu." dedi.

25 Ekim 1971'de BM Genel Kurulu, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin tüm meşru haklarının geri verilmesini ve hükümet temsilcisinin Çin'in BM'deki tek meşru temsilcisi olarak tanınmasını" öngören 2758 sayılı kararı kabul etmişti.

Diplomatik olarak ABD, Çin'in Tayvan üzerindeki otoritesini tanıyor, fakat Pekin, Washington'un Tayvan ile yakın ilişki yürütmesinden rahatsız oluyor.

Tayvan kendi bayrağını ve para birimini kullansa da, BM onu bağımsız bir ülke olarak tanımıyor.