ABD ve Çin’den iklim krizi için işbirliği anlaşması

Dünyada en fazla karbondioksit salınımında bulunan ülkelerden olan ABD ve Çin , Glasgow'daki COP26 İklim Zirvesi'nde, iklim değişikliği ile mücadelede işbirliği sağlamak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu. Her iki ülke, metan emisyonlarının azaltılması, ormanların koruması, kömür kullanımının aşamalı olarak durdurulması gibi iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliklerinin hızlandırılması taahhüdünde bulundu.ABD ve Çin, Paris Anlaşması'nda belirlenen 1.5 derecelik sıcaklık hedefine ulaşmak için "birlikte çalışma konusundaki kesin taahhütlerini hatırlayacağını" belirterek, bu hedefe ulaşmak için kalan "önemli boşluğun" kapatılması gerektiğini söyledi.Taraflar arasındaki anlaşma, ABD iklim elçisi John Kerry ve Çin'li mevkidaşı Xie Zhenhua tarafından İskoçya'daki BM iklim konferansında (COP26) duyuruldu.Çin'in üst düzey iklim müzakerecisi Xie Zhenhua konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin ile ABD arasında farklılıktan daha çok anlaşma var" dedi. Zhenhua, anlaşmanın Çin'in emisyon azaltma hedeflerini güçlendirdiğini ve metan kullanımı konusunda ulusal bir plan geliştirmesine olanak sağlayacağını söyleyerek, "Her iki taraf da başarılı bir mücadele sağlamak, hem iddialı hem de dengeli bir sonucu kolaylaştırmak için ortaklaşa ve diğer taraflarla birlikte çalışacak." dedi.Zhenhua, her iki ülkenin de işbirliğini hazırlamak amacıyla son 10 ayda 30 sanal toplantı düzenlediğini de sözlerine ekledi.ABD iklim elçisi John Kerry, "ABD ve Çin'in farklılık konusunda hiçbir sıkıntısı yok, ancak iklim krizi konusunda tek yolumuz işbirliğidir" dedi. Kerry, yaptığı basın açıklamasında, "Birlikte, azmimizi artıracak belirli unsurlar da dahil olmak üzere başarılı bir COP26 için desteğimizi belirledik. Şu anda her adım önemli ve önümüzde uzun bir yolculuk var." dedi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin ile ABD arasındaki anlaşma üzerine Twitter'da yayınladığı mesajda "İklim kriziyle mücadele uluslararası işbirliği ve dayanışma gerektiriyor ve bu doğru yönde atılmış önemli bir adım" ifadelerinde bulundu.