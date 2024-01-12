ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Bölgede kim ne planlıyor? "ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırılarının iki nedeni var"

Yemen saldırısının ardından ABD'nin ya da İngiltere'nin yeni hedefi İran olur mu?

ABD, İngiltere ve İran… Bu ülkeler doğrudan doğruya birbirini hedef almamaya dikkat ediyor. Şu ana kadar üstü örtülü bir şekilde bunu gösterdiler. Ancak biliyorsunuz İran'da Kasım Süleymani türbesine bir terör saldırısı oldu. Bu saldırılarda doğrudan doğruya ABD ve İngiltere'nin parmağı olmadı. Diğer taraftan İran'da Devrim Muhafızlarının komutanı öldürüldü. Burada da direk ABD ve İngiltere'nin görünürde parmağı olmadı, daha doğrusu kanıt bulunamadı diyelim. ABD üslerine saldırılar düzenleniyor ya da Hizbullah İsrail'e ufak çaplı saldırılar düzenliyor. Orda da doğrudan İran'ın parmağını göremiyoruz. Dolayısıyla üstü örtülü bir mücadele bölgede devam ediyor.