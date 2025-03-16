ABD ve İngiltere Husiler’i vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmasının ardından ABD ile İngiltere Sana kentineki bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi. Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Enis el-Asbahi saldırılarda 9 sivilin öldüğünü, 9'unun yaralandığını açıkladı. Sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını kaydeden Asbahi, bu saldırıların, savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu belirtti. Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.