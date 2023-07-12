ABD ve İngiltere Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini kınamayı reddetti

TÜRKİYE, KUR'AN-I KERİM'E YAPILAN SALDIRILARI KINADI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, acil oturuma video mesajla katılırken, son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıları kınadı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Pakistan, Ürdün, Mısır, Endonezya ve İran'ın Dışişleri Bakanları ile Katar'ın Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı da video mesajla oturumda açıklamalarda bulundu.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik son dönemde yapılan saldırılar, BM Genel Sekreteri ve Papa tarafından da kınanmıştı.

47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyinde alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor ancak buradan çıkan görüş ulusal parlamentoların alacağı olası kararları etkiliyor. Ayrıca, uluslararası kamuoyu oluşturulması açısından bu kararlar önem taşıyor.