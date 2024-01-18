ABD ve İngiltere’den Yemen’e hava saldırısı

Husilere bağlı SABA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Husilere bağlı Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasreddin Amir konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

ABD ve İngiltere savaş uçakları, Sada, Zimmar, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldı.

Saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi "Ginco Picardie"yi "bir dizi uygun deniz füzesiyle doğrudan vurarak" hedef aldığını duyurmuştu.

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'ni, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etmişti.