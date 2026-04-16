ABD ve İran ikinci tur müzakerelere istekli: Tarih ve yer bilgisi belli değil

Pakistan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuştu.

Yetkili, "ABD ve İran ikinci tur müzakereler için istekli ancak (müzakereler) ikinci tur için henüz yer veya tarih bilgisi bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın halen yürürlükte olan ateşkesin bir parçası olduğunu kaydeden yetkili, "Lübnan'daki barış, barış görüşmeleri için şarttır." dedi.