ABD ve İran’dan karşılıklı tehdit: Cehenneme dönecek

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşında 37. gün geride kalırken taraflar arasındaki sert misillemeler ve tehditler sürüyor. Geçen cuma günü İran'da düşürülen ABD'nin F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında İran topraklarında sıcak saatler yaşandı. ABD basınına göre, pilot birkaç bin fit yüksekliğindeki bir tepeye tırmandı ve yaklaşık 48 saat boyunca orada saklandı. ABD, yaralı olduğu belirtilen pilotun özel bir operasyonla kurtarıldığını belirtti. Amerikan jetlerinin operasyonda İran birliklerinin pilotun bulunduğu bölgeye erişimini engellemek için yoğun bombardıman düzenlediği kaydedildi.

CESUR BİR OPERASYON

ABD Başkanı Trump, kayıp pilotun 'cesur bir operasyonla' kurtarıldığını duyurdu. Pilotun sağlıklı ve güvende olduğunu belirten Trump, operasyon için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdiğini vurguladı. Trump, "Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor" dedi.

'ABD'YE AİT İKİ UÇAK VE İKİ HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜK'

İRAN ise Trump'ın iddialarını yalanlayarak ABD'ye ait 2 C-130 nakliye uçağı ve 2 Black Hawk helikopterinin düşürüldüğünü iddia etti. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Trump'ın pilotun kurtarıldığına dair açıklamasını reddetti.

'GİRİŞİM BAŞARISIZ' İDDİASI

Zülfikari ABD'nin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu" dedi. Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait 2 C-130 nakliye uçağı yok edildi" dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da X sosyal medya platformundan İran güçleri tarafından düşürülen bir ABD uçağının enkazını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf paylaştı. İran ordusu ayrıca İsfahan'da Hermes 900 tipi bir İHA'nın düşürüldüğünü kaydetti. Öte yandan Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan yetkililer, görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan C-130 tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" ve bu uçakların "yok edildiğini" iddia etti. Amerikan basınında ise uçakların "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" iddia edildi.

HÜRMÜZ AVLANMA ALANIMIZ

Tahran'da "Hürmüz boğazı kapalı kalacak; Basra körfezi'nin tamamı bizim avlanma alanımızdır" mesajını içeren dev bir afiş asıldı. Afişte, uçakların ağlara takıldığı bir görsel yer aldı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Katar merkezli Al Jazeera'nin ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise pilotu kurtarmak için başlatılan operasyon sırasında bölgede ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışma çıktı. ABD merkezli Axios, operasyonun yüksek hava desteğine sahip özel bir komando birimi tarafından yürütüldü ve tüm kuvvetler artık İran'dan ayrıldığı belirtildi. Haberde, uçağın düşürülmesi, ABD ordusu için bir kabus senaryosu olduğu aktarıldı. Tahran da pilotu ele geçirmek için operasyon başlatmış ve başına ödül koymuştu.

'AZAP ÜZERLERİNE YAĞACAK'

Önceki gün İran'a bir anlaşma yapması ya da stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açması için daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatarak geri sayımın başladığını belirten Trump, 'Cehennem azabı üzerlerine yağacak' diyerek İran'ı yine tehdit etti. İran Hatemul Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari ise "Unutmayın ki, saldırıların genişlemesi halinde tüm bölge sizin için cehenneme dönüşecek'' ifadelerini kullandı. Trump'tan "İran'la anlaşabiliriz" şeklinde bir açıklama geldi. Bu arada Trump,İran'a verdiği son süreyi çarşamba günü TSİ 03.00'a kadar uzattı.

NYT: WASHINGTON EMİN OLAMIYOR

THE New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD İran'ın füze kapasitesinin ne kadarını yok ettiğinden emin olamıyor. ABD Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar, İran'daki hedeflerin vurulduğu ve ilerleme kaydedildiği yönünde olsa da istihbarat raporları, İran'ın, füze ve seyyar fırlatıcılarının büyük kısmını elinde tuttuğunu gösteriyor. Tahran yönetiminin çok sayıda "sahte fırlatıcı" konuşlandırması nedeniyle Washington yönetiminin, hangilerinin gerçek olduğundan emin olamadığı kaydediliyor.