ABD ve İran’ın Hürmüz restleşmesi derinleşiyor
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin Katar ara buluculuğunda ABD'ye ilettiği teklife ilişkin, "Tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor" diye konuştu. Ülkesinin sosyal medyada yer alan tehdit içerikli açıklamalara göre değil gerçeklere göre politika belirlediğini söyleyen Kalibaf, ABD'lilerin yaptığı "çelişkili" açıklamalarının İran halkının zihnini karıştırmayı amaçladığını dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de, "İran adaletli bir çözüm yolu için diplomasi yolundan ilerlemeye hazır" açıklamasında bulundu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediği gibi üst perdeden konuşmaya da devam ediyor. Son olarak Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek, "Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" dedi. Bazı kaynaklar da Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra savaşı yeniden başlatacağını belirtiyor.