İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastından sonra gözler İran'ın misillemesine kitlendi. Lübnan sınırındaki çatışmalar şiddetlendi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü. ğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD ve İsrail alarmda geçeken Batıl ı ülkeler Lübnan ve İran'daki vatandaşlarını "Bulabildiğiniz ilk biletle ayrılın" diye uyardı. Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükrü'ye yönelik suaikastlardan sonra gerilimin had safhaya çıktı, nefesler tutuldu. Tahran'ın olası saldırısının her an başlayacağı belirtilirken ABD ve İsrail ise alarma geçerek savunma hazırlıklaırna başaldı. Amerikalı yetkililer saldırının 24 saat içinde başlayacağını söyledi. Al Jazeera'ya göre de saldırı olasılığının artması üzeriine ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Amerika'dan Ortadoğu'ya geldi. Saldırı öncesi Batılı ülkeer Lübnan 'daki vatandaşalrını uyarrak, "bulabildiğiniz ilk bilet ile ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu. Lübnan'a Türkiye'den de seyahat uyarısı geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik durumumun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali nedeniyle, vatandaşlardan elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve Lübnan'da bulunan vatandaşların mümkünse ülkeden ayrılmalarını tavsiye edildi. Lübnan'dan İsrail'e onlarca roket atılırken İsrail ordusu da gece sınır bölgesine jetlerle saldırdı. İsrail'in saldırısında 17 yaşında bir kız öldü biri çocuk 3 kişi de yaralandı. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.