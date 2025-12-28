ABD ve İsrail arasında ateşkes çatlağı

Washington ve Tel Aviv arasında Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için kriz yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump, 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskıyı artırdı. ABD'nin ateşkes planının ikinci aşamasına iki hafta içinde geçilmesini hedeflediğini belirten İsrail devlet televizyonu KAN, ateşkesin gelecek aşamasının yeniden inşa mı yoksa silahsızlandırma mı olacağıyla ilgili ABD ile İsrail arasında anlaşmazlık olduğunu yazdı. Haberde, ABD'nin Gazze'nin yeniden inşasının silahsızlandırmayla eşzamanlı olarak ilerlemesini istediği, İsrail'in ise yeniden inşayla ilgili bir adım atılmadan önce "Hamas'ın dağıtılması ve Gazze'nin silahsızlandırılması konusunda ısrar ettiği" aktarıldı.