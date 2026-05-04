Hürmüz Boğazı’nda gerilim zirvede: Müzakereler kördüğüm

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 2 ay geride kaldı. Tüm müzakere çabalarına rağmen net bir diplomatik ya da askeri sonuç çıkmadı. Tahran ve Washington hattında restleşmeler ve yeni teklifler sürerken durum daha da karmaşık bir hale dönüşmüş durumda. İran müzakere "Tahran'ın son teklifini inceliyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak bölgedeki gelişmeler savaş yeniden başlayabileceğine işaret ediyor. ABD'nin bölgeye askeri sevkiyatı artarken İsrail ordusu ise saldırı hazırlığı yapıyor.

TRUMP'TAN KRİTİK AÇIKLAMA

Son gelişmeleri değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye gönderdiği 14 maddelik yeni barış planını yakında incelediğini, ancak "Kabul edilebilir olmadığını" belirtti. Trump, İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü. Trump, Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi adıyla yeni bir süreç başlatacaklarını açıkladı. Bugünden itibaren Hürmüz'de mahsur kalan ve Ortadoğu'daki krizle ilgileri olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine yardım etmeye başlayacaklarını söyleyen Trump, "Böylece işlerine özgürce devam edecekler" dedi. Sosyal medyadan açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu ise "İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom; Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi; Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektup; İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesi hepsi tek bir anlama geliyor: Trump, imkansız bir operasyon ile İran'la kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı" denildi.

ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Bölgedeki belirsizlik ve gerilim sürerken ABD ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkati çeken yoğunluk gözlendi. Flightradar24 üzerinden yaptığı incelemede, 2 Mayıs'ta Avrupa'dan Ortadoğu ülkelerine intikal eden ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı artış olduğu görüldü. Bölgeye gönderilen uçakların çoğunluğunu, yaklaşık 77 ton kargo ve yaklaşık 100 asker taşıyabilen C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı oluşturdu.

NAKLİYE UÇAKLARININ ROTASI ORTADOĞU

Avrupa'dan Ortadoğu'ya doğru hareket eden nakliye uçağı sayısının en az 12 olduğu, bu uçakların bir kısmının Almanya'dan havalandığı gözlemlendi. Ortadoğu'ya hareket eden uçaklar arasında Boeing KC-135R Stratotanker tipi askeri havada yakıt ikmal tanker uçakları da bulunurken, en az 4 yakıt ikmal uçağının da İsrail ve çevresinde hareket ettiği görüldü. ABD'den ayrılan ve istikametleri henüz belirlenemeyen nakliye uçakları olduğu da gözlemlendi.

DAHA ÇOK KAN DÖKMEK İÇİN HAZIRLIK SÜRÜYOR

ABD'yi İran ile savaşa sürükleyen ve Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerden rahatsız olan İsrail yeniden savaşa hazırlanıyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin İran'a sınırlı mı yoksa geniş çaplı bir saldırı mı yapacağını bilmediğini, ancak her durumda İran'ın İsrail'e misilleme yapacağını iddia etti. İsrail'in İran'a saldırıların yeniden başlamasına hazırlık amacıyla son günlerde bölgeye çok fazla silah sevkiyatı yapıldığı ifade edildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ile görüştüğü belirtildi.

YENİ SAVAŞ UÇAĞI FİLOSU

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ile birlikte İran'a karşı başlattığ savaştan çıkarılan derslerin ardından yeni adımlar atıyor. İsrail iki yeni savaş uçağı filosu için harekete geçti. ABD'den F-35I ve F-15I'lerden oluşan iki yeni savaş uçağı filosu alımının onayladığı duyuruldu.