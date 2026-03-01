ABD ve İsrail, İran’ı vurdu Tahran bölge ülkelerine füze yağdırdı: Ortadoğu’da kazan taştı

Dünya dün sabah siyonist İsrail rejiminin başlattığı yeni bir savaşa uyandı. Tahran rejimini devirmek için sinsi planlar yapan ABD-İsrail ortaklığı haftalardır süren müzakere masasını bir anda devirip İran'a savaş açtı. Sabah erken saatlerde başta başkent Tahran olmak üzere İsfahan, Kum ve Kerec gibi kritik şehirlerde askeri noktalar da dahil çok sayıda bölge hedef alındı. İran genelinde 20 kentte belirlenen hedefler vuruldu. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlatıldığını iddia ederken ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı nükleer tehdit kılıfına soktu. Üzerinde 'USA' (Amerika Birleşik Devletleri) yazılı şapkayla kameraların karşısına çıkan Trump, "Amacımız Amerikan halkını korumaktır. Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Onlar çok acımasız, korkunç insanlardan oluşan vahşi bir grup. Bu tehditkâr faaliyetler doğrudan ABD'yi, birliklerimizi, denizaşırı üslerimizi ve dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi tehlikeye atıyor. Donanmalarını tamamen yok edeceğiz" dedi. Konuşmasında İran halkına da seslenen Trump, "İşimiz bittiğinde, hükümetinizi devralın. Artık sizin olacak. Özgürlük vaktiniz yaklaştı" diye seslendi. Reuters'e konuşan İsrailli savunma yetkilisi, operasyonun ABD'yle koordinasyon içinde aylardır planlandığını, tarihinse haftalar önce belirlendiğini söyledi. Bu da İran'ın 'barış' diye oyalanarak ramazanda planlı bir saldırıyla hedef alındığını gösteriyor.

İSRAİL HALKI SIĞINAKLARA KOŞTU

İran misilleme olarak İsrail'e füze yağdırdı. Başkent Tel Aviv, Lübnan sınırı çevresi, güney bölgeleri ve işgal altındaki bölgelerde saldırı alarmları çaldı. İsrail'in çok sayıda bölgesinde ve işgal ettiği topraklarda, İran'ın misillemeleri nedeniyle sık sık alarmlar devreye girdi. Kuzeydeki Hayfa, güneydeki Birüssebi (Berşeva) ve orta kesimdeki başkent Tel Aviv ile Usdud (Aşdod) kentleri başta olmak üzere İsrail genelinde halk sığınaklara ve metrolara girdi. İran'ın füzelerinin ulaşması beklenen noktalarda ise "sığınaklara gidilmesi" yönünde cep telefonlarında talimat alarmları çaldı.

OPERASYONA İKİ İSİM 'KÜKREYEN ASLAN' 'DESTANSI GAZAP'

İran'a salrdırıların başlaması sonrası ABD Başkanı Trump 'Operasyonun adı Destansı Gazap. Bombalar her yere düşecek' açıklaması yaptı. İsrail ordusu da 'Kükreyen Aslan' ismini verdikleri operasyon kapsamında İran'ın batısındaki askeri altyapıların vurulduğu anlara ait kayıtları kamuoyuyla paylaştı. İran da ABD ve İsrail'e karşı başlattıkları missilleme operasyonlarına 'Sadık Vaat 4' ismini verdiklerini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, son saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı. Erakçi, "İran'da rejim değişikliği imkânsız. Savunma için kimseye ihtiyacımız yok. Kendimizi savunma kabiliyetine sahibiz" ifadelerini kullandı.

İRAN HALKI MEYDANLARDA

İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin meydanında toplanan İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto etti. Protestocular, saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi. Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelerek, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika'ya karşı savaş" sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları verdi. İranlılar, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetler'e destek sloganları da attı.

ABD: 5. FILO AĞIR HASAR ALDI 6 ÜLKEDEKI AMERIKAN ÜSLERI HEDEF ALINDI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın başlattığı misilleme dalgası Körfez'e yayıldı. İran'a ait füzeler ABD'nin altı ülkedeki askeri üslerini hedef aldı. Bölge genelinde güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'i ve Ortadoğu'daki ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Körfez ülkelerinde patlamalar duyulurken bazı ülkeler hava sahalarını geçici olarak kapattı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları saldırıları "düşman saldırganlığına yanıt" olarak niteledi.

Bahreyn yönetimi, İran füzelerinin ABD Donanması'na bağlı 5. Filo karargâhını hedef aldığını açıkladı. ABD kaynaklarından '5'inci filo ağır hasar aldı' açıklaması geldi. Katar'ın başkenti Doha'da da çok sayıda patlama meydana geldi. Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik "bir dizi füze saldırısının" hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Kuveyt Savunma Bakanlığı, Amerikan personelinin bulunduğu üssü hedef alan saldırının engellendiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da güçlü patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı, İran'dan atılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi. Devlet haber ajansı, Abu Dabi'de bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ürdün Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ülkeyi hedef alan iki balistik füzenin düşürüldüğü kaydedildi.