ABD ve İsrail medyası savaşı kışkırtıyor

İran ile ABD arasında önceki gün Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından "prensipte anlaştık" açıklaması geldi. Ancak ABD ve İsrail medyası diplomasinin devamından ziyade savaşın başlayacağına dair haberler yayınlamaya başladı. İsrail basını "İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteklerini karşılamıyor" iddiasında bulundu. ABD merkezli Axios'un haberine göre ise İran'a yönelik olası müdahale, geçen yılki 12 günlük çatışmadan da daha büyük olacak.

'ANLAŞIRSA AKILLICA OLUR'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, müzakerelerde biraz ilerleme kaydedildiğini ancak hala anlaşmanın çok uzağında olduklarını söyledi. İran'ı vurmak için pek çok sebep olduğunu belirten Leavitt, "İran'ın bir anlaşma yapması çok akıllıca olur" dedi. İran, Rusya ve Çin de bugün Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirecek. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nce Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde düzenlenen askeri tatbikat ise devam ediyor.