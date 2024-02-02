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Giriş Tarihi: 2.2.2024 10:57

ABD ve İsrail’den kritik görüşme

İsrail’in Gazze katliamına en büyük destek verenlerden biri olan ABD’den yeni bir diplomatik adım geldi. ABD ve İsrail savunma bakanları, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
ABD ve İsrail’den kritik görüşme

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze, İsrail-Lübnan sınırı ve Batı Şeria'yı ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Austin ve Gallant'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İsrail-Lübnan sınırında diplomatik çözümün desteklenmesi ve Batı Şeria'da istikrar konuları ele alındı.

Austin, Gazze'ye kesintisiz insani yardımın ulaştırılmasının altını çizdi.

Gallant ise Ürdün'de ABD askerlerine saldırıda 3 Amerikan askerinin yaşamını yitirmesinden dolayı Austin'e taziyelerini iletti.

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ABD ve İsrail’den kritik görüşme
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