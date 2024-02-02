ABD ve İsrail’den kritik görüşme

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze, İsrail-Lübnan sınırı ve Batı Şeria'yı ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Austin ve Gallant'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İsrail-Lübnan sınırında diplomatik çözümün desteklenmesi ve Batı Şeria'da istikrar konuları ele alındı.

Austin, Gazze'ye kesintisiz insani yardımın ulaştırılmasının altını çizdi.

Gallant ise Ürdün'de ABD askerlerine saldırıda 3 Amerikan askerinin yaşamını yitirmesinden dolayı Austin'e taziyelerini iletti.