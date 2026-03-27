ABD ve İsrail’e ‘Yeter artık’ baskısı

İsraıl'in siyonist emellerle İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaş sürerken Tel Aviv ve Washington'da isyan sesleri yükseliyor. İsrail'in Kiryat Şimona Belediye Başkanı Avichai Stern, 25 bin nüfuslu yerde 10 bin kişinin kaldığını belirterek, "Bu iş daha nereye kadar böyle gidecek? Bu gidişle 10 kişi kalacak!" ifadelerini kullandı. Margaliot Belediye Başkanı Eitan Davidi ise "Kiryat Şimona'yı ve sınır yerleşim yerlerini yok ettiniz. Ya gereği neyse onu yapın ya da bu işi yapamayacağınızı söyleyerek istifa edin" dedi. Netanyahu'nun sözcüsü Ziv Akman da İsrail'in başarısızlığına tepki olarak istifa etti. Akman, o ses kayıtlarında, Netanyahu'nun 7 Ekim operasyonundan haberdar olduğunu, Mısır'ın elinde de bununla ilgili bilgiler olduğunu söyledi. Ayrıca "Netanyahu'nun öldürmekten daha iyi bildiği bir şey yok" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun en yakınlarından biri olan Akman'ın istifası, İsrail'in bu savaştaki başarısızlığını bir kez daha ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranı da yüzde 36'ya geriledi.

TRUMP İRAN'A VERDİĞİ SÜREYİ 10 GÜN UZATTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji santrallerine yönelik saldırıları 5 gün ertelemişti. Sürenin bugün dolması beklenirken, dün gece Trump'tan bir açıklama daha geldi. Süreyi 10 gün daha uzattığını kaydeden Trump, "İran'ın talebi üzerine enerji santrallerine yönelik saldırıları 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20'ye kadar durdurduk" ifadesini kullandı. Bu arada Trump, kabine toplantısından sonra yaptığı konuşmada da "İran benimle anlaşma yapmak için yalvarıyor" dedi. Trump, NATO için de "25 yıl önce NATO kâğıttan bir kaplan dedim. Biz onların yardımına koşarız ama onlar bizim yardımımıza gelmediler. Ayrıca İran konusu uzun sürmeyecek" diye konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZ BÜYÜYOR

İsrail ve ABD iç kamuoylarında savaşa tepkiler büyürken Tel Aviv – Washington arasındaki anlaşmazlıklar da derinleşiyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, savaşı hızla bitirmek istiyor. ABD merkezli Axios sitesi ise "Trump, Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma teklifini reddetti" haberini geçti.