ABD ve İsrailli yetkililer arasında kritik "Refah" görüşmesi

ABD ve İsrailli organizasyon, dün Refah konusunda görüştü. Beyaz Saray'dan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte bugün İsrailli muhataplarıyla Stratejik Danışma Grubu (SCG) aracılığıyla video konferanslar toplandı. İsrail, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşlerden Sorumlu Bakan Ron Dermer başkanlığına katıldı. Her iki taraf da kendi üyelerinden yönetiliyor ve üst düzey kurumsal tarafından temsil ediliyordu. İki taraflı iki saat boyunca Refah konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar Hamas'ın Refah'ta yenilgiye uğratılması hedefini paylaştıkları konusunda mutabık kaldılar. ABD tarafı Refah'taki çeşitli hareket tarzlarına ilişkin endişelerini dile getirdi. İsrail tarafının bu endişelerini dikkate almadığını ve bunlar arasında SCG tarafından denetleneceğini takip etmeyi kabul etti. Takipçilerin gelecek hafta içinde bizzat SCG toplantısını da birleştirdiği" denildi.

"ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Refah konusunda 'alternatif bir yaklaşım' ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Bakan şu anda Beyaz Saray'da, Refah'ta kalan Hamas taburlarıyla ilgili alternatif bir yaklaşım ortaya koymak üzere İsrail hükümetiyle toplantıya katıldı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 25 Mart'ta Gazze'de acil yangın çıkması beklenen ABD'deki çekimler devam etti ve karar kabul edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM kararına rağmen Refah açıklamasında gitmemiş, İsrail için 'zaferin anahtarının' Refah olduğunu vurgulamıştı.

ABD'li organizasyonun düzenlediği haftalarda Refah'ta yapılan herhangi bir kara operasyonun sivil ölümlerinin artmasıyla sonuçlanacağı ve bunun olmasını istemediklerini dile getirmiş ve bu operasyonu desteklemediklerini açıklamıştı.