ABD ve İtalya’dan kritik mineraller için dikkat çeken adım

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin New York'ta bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede tedarik zincirlerini çeşitlendirme dahil ikili ekonomik iş birliğini güçlendirme fırsatlarının ele alındığı kaydedildi.