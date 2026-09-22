ABD ve İtalya’dan kritik mineraller için dikkat çeken adım
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani, kritik mineraller konusunda “İtalya-ABD Mutabakat Zaptı”na imza attı. İki ülke, iş birliğini ilerletmek ve tedarik zincirlerini güçlendirmek amacıyla ortak bir çalışma grubu oluşturacak.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin New York'ta bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, görüşmede tedarik zincirlerini çeşitlendirme dahil ikili ekonomik iş birliğini güçlendirme fırsatlarının ele alındığı kaydedildi.
Rubio ve Tajani'nin kritik mineraller alanında iş birliğine ilişkin "İtalya-ABD Mutabakat Zaptı"nı imzaladığı belirtilen açıklamada, kritik mineraller konusunda iş birliğini ilerletmek amacıyla ortak bir çalışma grubunun oluşturulduğu aktarıldı.