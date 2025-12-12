ABD ve Japonya Savunma Bakanlarından telefon görüşmesi: İttifakın önemi vurgulandı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Japon mevkidaşı Koizumi Şinjiro, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın altını çizdi.

AA

Görüşmede Japonya'nın savunma harcamalarını artırma, askeri kapasitesini geliştirme çalışmaları, Çin'in askeri eylemleri, Japonya'da gerçekçi askeri eğitim ve tatbikatların önemi ele alındı.

SALDIRGANLIKLARIN ENGELLENMESİNE YÖNELİK TAAHHÜTLER

Hegseth ve Koizumi görüşmede, ABD-Japonya ittifakının önemini bir kez daha teyit ederken, Asya Pasifik bölgesindeki saldırganlığın engellenmesine yönelik taahhütlerini vurguladı.